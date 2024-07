Carlos Hahn lança single em homenagem a Fughetti Luz nesta sexta-feira

Autor de clássicos como Campo minado e Nosso lado animal, o cantor e compositor Marco Antonio de Figueiredo Luz, conhecido como Fughetti Luz, inspirou muitas gerações da cena musical no Estado desde o final dos anos 1960. Referência do rock gaúcho, ele faleceu em abril de 2023, deixando uma legião de fãs e o legado da filosofia de vida cantada ao longo da sua obra, que serviu de mote para o novo single do compositor e escritor Carlos Hahn: Prosseguir. Composta em homenagem ao ícone, a canção será lançada às 20h desta sexta-feira (26), em show do artista no Espaço Cultural Maria Maria (rua Fernando Machado, número 464). A apresentação tem entrada franca e, nessa mesma data, música estará disponível nas principais plataformas de streaming.

"Ainda que os ingressos para o show sejam gratuitos, estaremos recebendo contribuições espontâneas em dinheiro, que serão repassadas como auxílio às 15 famílias do Quilombo Fidelix (localizado em uma área de 4,5 mil m² entre os bairros Azenha e Cidade Baixa), que perderam tudo por conta das inundações de maio deste ano, em Porto Alegre", destaca Hahn. Na apresentação desta sexta-feira, ele estará acompanhado dos seus filhos Lucas Caiã (teclados) e João Pedro (baixo e vocais), e do percussionista Rolando Borges.

Prosseguir foi gravada com participações especiais de Ricardo "King Jim" Cordeiro (voz e sax), Rafael Malenotti (voz) e Gustavo Telles (voz e bateria), além de contar com a sonoridade de Murilo Moura (teclados), Pedro Hahn (percussão), Carlos Hahn (vozes e violões) e Luciano Albo (guitarras e baixo) – sendo que esse último também foi responsável pela produção do single.

"Tenho grande admiração por cada um dos músicos convidados, a exemplo do King Jim, que é um veterano e, na década de 1980, abriu muitos caminhos da cena rock, com a banda Garotos da Rua. Já o Rafael Malenotti, vocalista da Acústicos & Valvulados, é um astro do rock desde os anos 1990; assim como o trabalho do Gustavo Telles (que é fundador e ex-integrante da banda de rock instrumental Pata de Elefante, e hoje segue carreira solo) traduz muito da produção musical local a partir dos anos 2000", sinaliza Hahn. Segundo ele, a intenção foi reunir, na gravação do single, "representantes das décadas de 1980, 1990 e 2000 para render tributo ao pioneiro do rock gaúcho dos anos 1960 e 1970".

Ainda que suas composições sejam feitas "de forma mais complexa, no estilo MPB", o autor da letra destaca que a canção em homenagem a Fughetti, assim como as outras 11 que integram seu segundo álbum solo, Luminosa desilusão (com lançamento previsto para o final de 2024) tem uma "pegada" roqueira. "O sax do King Jim deu uma roupagem no refrão, que favoreceu o aspecto dançante da música; além disso, tem um solo de guitarra do Luciano que é um 'veneno', parece um trator entrando."

Hahn observa, também, que o "estilo" de Fughetti está ali, principalmente "pela parte harmônica e pela maneira de cantar". "Eu fiz toda a música pensando em imagens que achei que ele poderia imaginar.

Tem uma parte no meio da canção que é bem emblemática: 'Balanço o vento nos galhos da história; Consagrada a memória, rumo ao sol; A humanidade prosseguiu", revela. "Outro trecho que remete muito ao Fughetti é o refrão: 'Prossegue antes que a pulsão sossegue'."

De acordo com o compositor, a ideia da letra foi justamente abordar e traduzir o que ele aprendeu com o precursor do rock gaúcho, que "sempre levava ao público letras positivas, com mensagens de amor e de luta". O título do single também foi influenciado pelo início da música Campo minado, clássico absoluto do grupo Bandaliera, que surgiu a partir de composições e incentivo de Fughetti Luz, na década de 1980.