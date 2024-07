Kempinski Laje de Pedra promove Entardecer no Vale neste sábado

O Kempinski Laje de Pedra realizará neste sábado (27) mais uma edição do Entardecer no Vale, experiência que conjuga música, gastronomia local e a vista para o Vale do Quilombo no pôr do sol. O evento ocorre no Espaço Kempinski Laje de Pedra (rua das Flores, 222 - Canela), em Canela, das 16h às 19h. O evento é gratuito. Mais informações, através das redes sociais do @kempinskilajepedra.A ocasião é um convite a quem deseja desfrutar do pôr do sol da região, ao som de boa música a cargo da DJ Michele Wender. Os participantes poderão usufruir da área interna do espaço, junto ao Wine Bar, e da área externa, no belvedere, onde estará disponível estrutura com mobiliário e fogo de chão. Os interessados em uma experiência enogastronômica completa poderão conhecer o cardápio diversificado do Wine Bar 1835, que inclui drinks autorais e vinhos selecionados, e do restaurante 1835 Carne e Brasa.