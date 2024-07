Espetáculo Sangue e Pudins faz Theatro São Pedro de morada

O espetáculo Sangue e Pudins, mais recente direção de Luciano Alabarse, faz sua estreia no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N) neste final de semana, sexta-feira (26) e sábado (27) às 20h e domingo (28) às 18h. Os ingressos estão disponíveis no site do Theatro São Pedro com valores a partir de R$20,00. No elenco estão: Angela Spiazzi, Elison Couto, Jaques Machado, Li Pereira, Pingo Alabarce, Alexei Goldenberg e Luan Hoffmann.

A produção também irá distribuir ingressos gratuitos, destinados à formação de plateia, durante a curta temporada da peça no Theatro São Pedro. Ao todo, serão 50 cortesias por apresentação, que poderão ser retiradas por qualquer pessoa, uma hora antes do início do espetáculo, na bilheteria do espaço cultural.



O espetáculo conta a história de Mark, Lulu e Robbie, um triângulo amoroso que está ruindo, como tudo ao redor quando dois outros personagens cruzam a vida do triângulo central: Brian e Gary. O universo de Sangue e Pudins explora as misérias humanas com uma estrutura de cenário, iluminação e estética de um grande e colorido show ao estilo dos musicais.



A peça parte de um texto mundialmente conhecido, Shopping and Fucking de Mark Ravenhill amalgamado ao romance Johnny, Você me Amaria se o Meu Fosse Maior de Brontez Purnell. A peça inglesa e o texto americano foram adaptados pelo diretor Luciano Alabarse, que completa 50 anos de profissão este ano, dando lugar a um terceiro texto, brasileiro e ágil.