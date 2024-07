Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá marcam presença em Porto Alegre com turnê As V Estações

A mais recente turnê de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, intitulada As V Estações, terminará em 2024. Os artistas, que anunciaram no há poucos dias uma agenda especial para o encerramento dessa série de shows, desembarcarão no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), no sábado (27), para celebrar dois álbuns icônicos do Legião Urbana, As Quatro Estações (1989) e V (1991). O show inicia às 21h e os ingressos ainda estão disponíveis, a partir de R$135,00, no Sympla. As V Estações é o nome do terceiro projeto de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, que há algum tempo vêm excursionando pelo Brasil e celebrando os álbuns do Legião Urbana. Assim como em todas as outras turnês capitaneadas pela dupla, que tiveram início em 2015 para comemorar os 30 anos do primeiro disco do Legião, Dado (guitarra) e Bonfá (bateria) são acompanhados por André Frateschi (vocal), Mauro Berman (baixo), Lucas Vasconcellos (guitarra) e Pedro Augusto (teclado). De lá para cá, o sexteto assumiu o desafio de apresentar músicas que marcaram muitas gerações de fãs. No repertório, que mescla faixas como Pais e Filhos, Monte Castelo, O Mundo Anda Tão Complicado e O Teatro dos Vampiros, também haverá um espaço para outros sucesso imprescindíveis, como Tempo Perdido, Será e Faroeste Caboclo.