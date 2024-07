Mostra Open Select explora conexão entre afetividade e design de interiores no Instituto Ling

A mostra e feira de design Open Select será realizada de sexta a domingo, (26 a 28) no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), com entrada gratuita. Nesta edição Casa de Afeto: reconectando identidades e transformando lares, cerca de 30 expositores, gaúchos e catarinenses, de mobiliário, utilitário, decoração e moda, ocupam o centro cultural para mostrar o morar afetivo de quem ama design. A programação também inclui palestras que exploram a conexão emocional e estética com o lar. Os horários de visitação são na sexta-feira, das 14h às 20h; no sábado, das 11h às 20h; e no domingo, das 11h às 19h.Na sexta-feira (26), das 14h às 16h, a artista Carol Braz oferece uma oficina focada na experimentação de tinta acrílica sobre madeira através da arte floral. Esta é a única atividade paga da mostra, e tem inscrições com preço de R$80,00 pelo Sympla. No mesmo dia, das 18h às 20h, acontece o já tradicional brinde de abertura oficial da Open Select, com o apoio da vinícola urbana Ruiz Gastaldo. Para participar deste momento, basta retirar o ingresso gratuitamente no site www.opendesignindependente.com.br/casadeafeto.Já no sábado (27), às 14h30, será realizado o painel Retratos de Afeto: Como a fotografia pode traduzir o afeto dos lares, com participação de Roberta Gewehr, Marlon Laurencio e Alexandre Raupp, e mediação de Anderson Coelho. Depois, às 15h30, a discussão Qual o poder da arquitetura em transformar uma casa em um lar contará com a participação de Thiago Barella e Marina Pena Ribeiro, também mediada pelo curador de conteúdo da mostra. E, às 16h30, especialistas como Camila Farina, Helen Firmino e Lu De Carli apresentarão o painel Tendências e tradições que nos afetam: o caso do Salão do Móvel de Milão.Quem for até o Instituto Ling visitar a feira poderá explorar as criações de diversos designers independentes, como Orih Bordados (SC), RoMa Cadernos Artesanais (RS), Zambon Sensações do Sul (RS), Flo Arte em Cerâmica (RS), Refúgio da Colina (RS) e Lahum (RS). O evento é uma celebração da originalidade e da importância de transformar o lar em um espaço de acolhimento e expressão pessoal, trazendo peças que complementam o ambiente doméstico como roupas, aromas e até gastronomia, contando nesta edição com a participação especial do Gingko Café.