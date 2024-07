CHC Santa Casa apresenta espetáculo gratuito de Jairo Pereira

O Centro Histórico-Cultural Santa Casa apresenta, às 17h do dia 28 de julho, espetáculo do multiartista Jairo Pereira. O cantor, compositor, ator e poeta cria artes que misturam sons e referências tradicionais brasileiras com influências afro-diaspóricas.



O evento - gratuito - faz parte da programação do Projeto Sonoridades 2024 - desenvolvido pelo CHC Santa Casa desde 2022, que leva ao palco o melhor da música mundial. A edição de julho do Sonoridades tem em sua curadoria o produtor cultural Rafael Rubim.

Um dos fundadores e vocalista da banda Aláfia, Jairo Pereira começou a sua carreira solo em 2015, a partir de suas múltiplas vivências artísticas. Atualmente, possui três álbuns lançados, sendo seu último lançamento o "Monocromático".



Na década de 1990, Jairo trabalhou na produção do programa "Sem limites pra voar", apresentado por Fábio Júnior na TV Record. Estreou no teatro, no ano 2000, com a peça "Repi Auer" dirigida por Carlos Alberto Soffredini.

Em 2009, deu início a seu canal de Youtube "Diário Preto" com conteúdo semanal antirracista que durou cinco anos. Dois anos mais tarde, fundou a Banda Aláfia, que já circulou em turnê pela Colômbia, Chile, Uruguai, Turquia, França, Dinamarca, Finlândia e Portugal. Além da carreira musical, ele ministra palestras, rodas de conversas, trabalha com locuções publicitárias e realiza solos de poesia.