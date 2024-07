Teatro do Sesc Alberto Bins apresenta As Aventuras do Pequeno Príncipe no Dia dos Avós

Na tarde desta sexta-feira (26), considerado Dia dos Avós, o Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) recebe a peça teatral As Aventuras do Pequeno Príncipe, do Grupo Gompa, a partir das 15h. Em plenas férias escolares, a atração é uma opção para netos, avós e avôs aproveitarem um momento lúdico e de muitas reflexões. Os ingressos para a atração custam a partir de R$20,00 e estão disponíveis no site www.sesc-rs.com.br/espetaculosculturais e na bilheteria do Teatro. Mais informações pelo telefone (51) 3284-2000 ou pelo WhatsApp (51) 98608-5456.Estrelado por Manu Goulart, Jeferson Rachewsky e Letícia Paranhos, o espetáculo adapta a clássica obra literária de Saint Exupéry, contando a história de um pequeno príncipe e as aventuras que viveu em outros planetas. No palco, a narrativa é contada através de técnicas de teatro, artes visuais, música e circo, para despertar a emoção com questionamentos sobre simplicidade e as diferentes formas de ver o mundo.