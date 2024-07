Denise Villanova lança livro sobre transtornos mentais

Está marcada para a próxima quarta-feira (24/7), a sessão de autógrafos do livro Psicopata familiar – Perigosamente perto de você (Farol 3 Editores, 192 páginas, R$59,80), de Denise Sabino Villanova, seguida de bate-papo com a autora sobre transtornos mentais. O evento literário se realizará das 17h às 22h, na Livraria Paisagem do Moinhos Shopping (rua Olavo Barreto Viana, 36). Haverá a venda da obra no dia do lançamento.A obra é livremente inspirada em vivências observadas no entorno da autora em diversas situações ao longo da vida. Durante a narrativa, Denise conduz os leitores com agilidade e riqueza de detalhes pelo universo dos conflitos humanos e que facilmente podemos constatar em situações cotidianas e não raro vivenciamos em muitos núcleos familiares. O fato que movimenta a trama e também tantas famílias é que uma das personagens da história sofre de um transtorno mental como psicopatia e/ou sociopatia, dois dos tantos transtornos, que hoje atingem boa parte da população.A arte da capa é um trabalho sobre obra de Denise, The Blue Dancers, com intervenções assinadas por quatro artistas plásticos gaúchos: Zorávia Bettiol, Rosangela Krause, Maria Clara Vasconcellos e Paulo Frydman. Ao final da obra, Denise incluiu três entrevistas sobre transtornos mentais para dar veracidade científica ao tema. Os entrevistados são a psicóloga Dra. Berenice Walfrid Levy, o psicanalista Dr. Augusto Paim e o psiquiatra Dr. Jacques Zimmermann. Quem assina o prefácio é o engenheiro agrônomo, palestrante, cronista, viajante e subsecretário de turismo do Maranhão, Luiz Thadeu Nunes e Silva.