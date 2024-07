Última semana para inscrições no Edital de Ocupação da Biblioteca do Goethe-Institut

O Edital Extraordinário de ocupação da Biblioteca do Goethe-Institut (rua 24 de Outubro, 112) está na última semana de inscrições. Elas se encerram na próxima segunda-feira (29), e aceitam projetos que devem prever o desenvolvimento ou contrapartidas no espaço da Biblioteca, conforme as orientações do Edital. O regulamento do edital e a ficha de inscrição podem ser acessados no site do Goethe-Institut https://www.goethe.de/ins/br/pt/sta/poa/bib/edb.html. O edital foi pensado para auxiliar no fomento da cena local ligada à leitura, à literatura, à tradição oral, à biblioteca, bem como demais setores relacionados ao livro, após a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul com efeitos nefastos em maio de 2024. Podem se inscrever pessoas jurídicas que possuam atividades cadastradas nas áreas de literatura, comunicação, biblioteconomia, edição, artes, cultura, pesquisa e produção artística e que possam fornecer nota fiscal referente à produção e organização de seu respectivo projeto.