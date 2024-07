Musical Évora recebe Danilo Kuhn nesta quarta-feira

O Musical Évora recebe o músico Danilo Kuhn (voz e bandoneón), nesta quarta-feira (24), às 12h30min, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), com entrada franca. A apresentação faz parte da comemoração aos 200 anos da imigração alemã no Estado, temática presente nas músicas e nas pesquisas nas apresentações do artista, que traz tanto canções tradicionais pomeranas quanto composições próprias. Natural de São Lourenço do Sul, Danilo desenvolveu e desenvolve projetos de cunho acadêmico e musical com a temática da música pomerana – e seu hibridismo com a música gaúcha – através de editais culturais, como a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo. Músico por vocação e acadêmico de formação, o artista reúne pesquisa e notas em apresentações musicais fundamentadas academicamente, quando contextualiza histórico e socioculturalmente as canções tradicionais e as músicas instrumentais de vários gêneros musicais que interpreta.