17º Santa Maria Vídeo e Cinema abre inscrições para mostras competitivas

O 17º Santa Maria Vídeo e Cinema (SMVC) está com as inscrições abertas para as mostras competitivas Nacional e de Santa Maria e Região, pelo site oficial do evento. Para a Mostra Nacional, as inscrições se encerram no dia 15 de agosto, e para a Local (que contempla produções feitas em Santa Maria e cidades com até 90 km de distância), em 15 de setembro. O festival ocorre entre os dias 13 e 16 de novembro de 2024, em Santa Maria.As atividades serão estruturadas com o tema Diálogo, sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul e a responsabilidade que temos com o ecossistema. Os realizadores podem inscrever, gratuitamente, curta-metragens nas duas mostras. Os trabalhos somente serão aceitos se forem falados, dublados ou legendados em português.As produções precisam ter sido finalizadas a partir de 1º de janeiro de 2023, com até 25 min de duração, incluído os créditos, e não podem ter participado de edições anteriores do SMVC. Tanto para a mostra Local, como a Nacional, existem três categorias: Animação, Documentário e Ficção.