Especial Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha toma conta do Espaço Cultural 512

Nesta quinta-feira (25), o Espaço Cultural 512 (rua João Alfredo, 512) apresenta um especial do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha com o samba autoral de Pâmela Amaro e um set exclusivo da DJ Marigdas, a partir das 20h. Os ingressos já à venda no site do local, partem de R$20,00.Pâmela Amaro é atriz, cantora e compositora porto-alegrense. Nos últimos anos, tem se destacado como uma das vozes do samba no Rio Grande do Sul. Em 2022, recebeu o Prêmio Açorianos de Música como Intérprete de MPB, entre outros nas áreas de música, educação e cinema. Antes e depois do show de Pâmela, DJ Marigdas apresenta um set especial recheado de mulheres negras latino-americanas e caribenhas. Ela é DJ, produtora e agitadora cultural nos coletivos Turmalina e Arruaça de Porto Alegre/RS. Na pista, explora ritmos urbanos e diaspóricos, sempre utilizando elementos da música negra como principal influência de seus sets.