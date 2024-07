Zé Caradípia faz show no Espaço 373 neste fim de semana

Neste sábado (27), Zé Caradípia sobe ao palco do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) para o show Canções Pedindo um Palco, às 21h. Carapídia estará acompanhado de Dunia Elias (piano), Costa Lima (baixo), Antônio Flores (guitarra), Marcelo Carvalho (sax) e Marcelo Pimentel (bateria e percussão). Os ingressos estão disponíveis de R$30,00 a R$90,00 no Sympla.Para o Brasil inteiro, Zé Caradípia é o autor de Asa Morena, gravada por Zizi Possi em 1982, em disco que levava justamente o nome da canção, figurando entre as 100 músicas mais tocadas no século 20. Para os gaúchos, tem uma obra bem mais abrangente, acumulada em 40 anos de carreira. A obra de Zé Caradípia é referência da cultura popular do Rio Grande do Sul e faz parte de livros que tratam da história da música brasileira, como Então Foi Assim Vol. 2, de Ruy Godinho; A Canção No Tempo, de Jairo Severiano e Zuza Homem de Melo; de publicações regionais, como a História da Música do RGS, de Henrique Mann, e Um Século de Música no RS, de Arthur de Faria.