Gravura Galeria de Arte ensina crianças e adolescentes a esculpir nas férias escolares

Neste sábado (27), a Gravura Galeria de Arte (rua Corte Real, 647) promoverá a tradicional Oficina de Miniaturas, das 10h30min às 12h30min, para crianças e adolescentes aproveitarem as férias desenvolvendo a criatividade. A oficina será ministrada pela professora Kelly Martinez nas dependências da galeria, e tem custo de R$ 150,00 por pessoa. Inscrições podem ser realizadas via WhatsApp (51) 99718-9258, telefone (51) 3333-1946 ou pelo e-mail [email protected] atividade é voltada para crianças e adolescentes de 6 anos a 15 anos de idade, e durante a aula aprenderão técnicas que envolvem a criação de objetos tridimensionais em miniatura utilizando massinha, biscuit e diferentes recursos. Os participantes poderão confeccionar comidinhas, plantinhas, relicários, objetos, seres, entre outros, e aproveitar uma manhã exercitando suas habilidades artísticas em um espaço agradável, climatizado e com vista para o jardim. O ambiente pode ser visitado pelos interessados antes do início das aulas.