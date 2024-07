Vera Fischer será homenageada com o Troféu Cidade de Gramado durante o Festival de Cinema

A atriz catarinense Vera Fischer receberá, durante o 52º Festival de Cinema de Gramado, o Troféu Cidade de Gramado. O prêmio é dedicado a nomes ligados a Gramado e ao Festival, contribuindo para o crescimento e divulgação da cidade e do evento. O anúncio foi realizado durante um dos eventos do Festival, no hotel Vila Galé, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (18). O encontro reuniu a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, o curador Marcos Santuario, realizadores, produtores, atores e jornalistas. Com mais de meio século dedicado à atuação, Vera coleciona papéis no cinema, no teatro e, principalmente, na televisão. A atriz também possui diversos prêmios e indicações, como Troféu APCA, Troféu Imprensa, Prêmio Air France de Cinema e Troféu Candango. Vera Fischer se junta a Jorge Furtado, Mariëtte Rissenbeek e Matheus Nachtergaele, que serão homenageados com os troféus Eduardo Abelin, Kikito de Cristal e Oscarito, respectivamente. A homenagem será entregue durante o 52º Festival de Cinema de Gramado, que ocorre entre os dias 9 e 17 de agosto.