Projeto Jukebox incentiva a nova cena do Rock porto-alegrense a partir desta semana

Chega à cena uma nova festa de rock de Porto Alegre, apresentando uma banda autoral e uma banda cover a cada edição. A edição de estreia do projeto Jukebox terá as bandas Cabala e Venera Se7e na próxima quarta-feira (24) às 19h, no Shamrock Irish Pub (rua Vieira de Castro, 32). O couvert artístico custa R$15,00. Além das apresentações ao vivo, haverá audição de novidades e de clássicos do rock, ao exemplo das antigas Jukebox das décadas de 1950 a 1970. A ideia surgiu na unificação de dois projetos, Ogro Sensível e Compositrago, este com 1 ano de atividades.A banda brasileira, autoral e independente Cabala mistura rock com variados gêneros musicais. Formada em 3 de julho de 1998 em Porto Alegre, é integrada por Miro Junior (voz), Alemão Ribeiro (baixo), Jimi Barba (guitarra/vocal) e Helio Cordeiro (bateria/percussão). Já a Venera Se7e foi formada em Porto Alegre no final de 2022 por quatro amigos muito influenciados pelo emo dos anos 2000. A banda carrega uma estética pop-punk e indie rock, trabalhando com obras autorais e covers de artistas. O grupo é formado por Kadyne Sutelo (voz), Gabriel Valiatti (baixo), Fabricio Durand (guitarra e backing vocals) e Henry Kroww (bateria).