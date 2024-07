Cantata do Café de Bach será apresentada em festa do bicentenário da imigração alemã

Em comemoração aos 200 anos da imigração alemã, a Bach Society Brasil apresentará, nesta segunda-feira (22) um concerto que celebra a versatilidade de Johann Sebastian Bach como compositor. O evento ocorre no Centro Cultural 25 de Julho (rua Germano Petersen Júnior, 250) às 20h. Os ingressos estão disponíveis para compra no site www.bachbrasil.com, e custam de R$20,00 a R$350,00.A Cantata do Café BWV 211 é uma opereta cômica que aborda com humor e sofisticação um tema mundano da sociedade europeia dos tempos de Bach — a paixão e vício pelo café. A performance tem direção de Fernando Cordella à frente do Ensemble Bach Brasil, e conta com solistas especializados vindos à Porto Alegre especialmente para o concerto: o barítono Victor Torres (Argentina/Suíça), a soprano Marília Vargas (Brasil/Suíça) e o tenor Alexandre Kreismann (Brasil/SP). A segunda parte do concerto é dedicada à Suíte Orquestral No. 2 em Si menor BWV 1067, escrita para flauta, cordas e baixo contínuo. Famosa por sua Badinerie, um dos trechos mais célebres para flauta é um exemplo notável da capacidade de Bach em fundir estilos da dança francesa à forma da suíte orquestral alemã. O solista da obra será o flautista e maestro Ricardo Kanji, referência na performance histórica da música barroca. O quadragésimo quinto concerto da série Bach Brasil tem realização da Bach Society Brasil com financiamento de seus mecenas e apoiadores, e conta com o apoio institucional de Laboratórios Hertz, Centro Cultural 25 de Julho, Goethe Institut, Instituto Ecossis, EROICA_música e CarangacciMúsica.