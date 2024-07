Trip Teatro faz duas apresentações no Goethe-Institut Porto Alegre

Nesta sexta-feira (19), às 19h30 e no sábado (20), às 16h, a Trip Teatro fará apresentações de teatro de bonecos no auditório do Goethe-Institut Porto Alegre (av. 24 de Outubro, 112). A cerveja do Papa será apresentada na sexta-feira, enquanto sábado será a vez do clássico O flautista de Hamelin. Ambas apresentações terão interpretação em Libras e O flautista de Hamelin contará também com audiodescrição. As apresentações têm entrada franca, com distribuição de senhas no local uma hora antes de cada espetáculo. As vagas são limitadas.



Fundada em 1989, a Trip apresentou-se em todas as capitais do país e em outros 14 países de 3 continentes (América do Sul, Europa e Ásia), participando de importantes eventos do teatro. Atualmente é uma das gestoras do Teatro Embaixo da Ponte (Espaço Cultural Moysés Boni), espaço cênico pitoresco situado embaixo de uma ponte, no centro de Rio do Sul (SC).

Sinopses



A Cerveja do Papa: Em um mosteiro muito antigo, onde se produz a melhor cerveja daquela região, a notícia da visita do Papa causa grande confusão. Conseguirá o Frei beberrão conter sua sede e reservar o melhor barril de cerveja para o Papa? Ou será necessário contar com a ajuda do popular Kasperl e sua maneira politicamente incorreta de resolver qualquer situação?



O flautista de Hamelin: Três artistas medievais chegam sem aviso juntos de sua pequena carroça, que aos poucos se transforma na cidade de Hamelin para contar a clássica história do Flautista que livra a cidade de uma peste de ratos e sobre a importância de cumprir os tratos feitos. Esse espetáculo é resultado de uma parceria com a companhia espanhola "Los Titiriteros de Binéfar" e foi patrocinado pela Funarte (MinC) através do prêmio Edital Myriam Muniz | 2007.