Mostra 'A vingança dos filmes B' chega à sua 11ª edição, na Cinemateca Capitólio

Em cartaz na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085) desde esta terça-feira (16), a 11ª edição da mostra A vingança dos filmes B exibe, até o dia 28 de julho, 51 títulos, entre curtas e longas-metragens, incluindo produções clássicas, contemporâneas, transgressoras e experimentais. Com curadoria e produção de Cristian Verardi e Flávio Barboza, o evento que costuma lotar o espaço cultural celebrando o cinema de gênero, tem o propósito de ser uma vitrine para produções independentes e de baixo orçamento, que raramente encontram espaço em salas de cinema convencionais. Nesta edição, em solidariedade às vítimas das cheias que devastaram o Rio Grande do Sul, a mostra destinará as bilheterias das sessões de abertura, encerramento e Estranho Sul para entidades de auxílio aos atingidos pelas enchentes.

Este ano, o homenageado do evento é o diretor norte-americano John Waters. Ao todo, oito filmes representativos de sua carreira serão exibidos na mostra, incluindo Problemas femininos (1974), Viver desesperado (1977) e Polyester (1981). A sessão de abertura contou com o documentário I am divine, de Jeffrey Schwarz, que narra a trajetória de Harris Glenn Milstead, mais conhecido como "Divine", uma figura central nas obras mais transgressoras de Waters e um ícone da cultura queer. A sessão Código Waters apresentará filmes que influenciaram o diretor, a exemplo de a comédia Sabes o que quero (1956) – que será exibida às 15h de domingo (21) – e o pioneiro do cinema splatter Banquete de sangue (1963) – com exibição às 17h do dia 26 (sexta-feira).



Outras duas sessões tradicionais da mostra prometem fisgar os cinéfilos: Maldita meia-noite, com exibição dos clássicos cultuados Pink flamingos (1972), que será apresentado às 23h59min deste sábado (20), seguido de Faster, pussycat! Kill! Kill!” (1965), às 2h (madrugada de domingo). Já na sessão Madrugada da Vingança é a vez da iniciativa levar para a tela do Capitólio o clássico Um lobisomem americano em Londres (1981), que será exibido às 23h59min do dia 27 (sábado); seguido de A maldição do necrotério (1990), às 2h; e de um filme surpresa para encerrar a maratona madrugada adentro.

A vez dos curtas-metragens gaúchos que flertam com o horror e o fantástico, produzidos entre os anos 1990 e meados dos 2000 acontece dentro da sessão Estranho Sul, agendada para acontecer às 19h do dia 23 de julho (terça-feira). Já o cinema de horror contemporâneo brasileiro estará presente na sessão Horror Brasilis, com três filmes inéditos em telas gaúchas: Amado pai (Rio de Janeiro), com exibição às 19h do dia 21; Ressentimento (São Paulo), com exibição às 19h do dia 23; e Histórias estranhas 2 – Demônios e possessões (produzido por realizadores de diversas partes do Brasil), com exibição às 19h do dia 26.



Nesta sexta-feira (19), às 19h30min, o Projeto Raros Especial apresentará Vigília paranormal (1992), um mockumentary de horror produzido pela BBC que causou pânico ao ser exibido no Halloween de 1992. O espírito das sessões da tarde dos anos 1980 estará presente com O último dragão (1985), às 17h deste sábado (20). O cinema giallo italiano, por sua vez, será representado pelos clássicos O perfume da Senhora de Preto (1974); Quem a viu morrer? (1972), e Seis mulheres para o assassino” (1964), com exibições às 15h, 17h e 19h do dia 25, respectivamente.

A mostra ainda conta com destaques do cinema independente e internacional, como Possessão infernal, um terror demoníaco produzido em Carlos Barbosa (RS), e o documentário Mato Mato Mato – Canibal Filmes e as produções de ‘horror’ no Oeste catarinense, seguido de três curtas-metragens em memória do ator Elio Copini (1969-2024). Na sessão Troma Connection, serão exibidas obras da produtora independente norte-americana Troma, como a ficção científica trash Vegas in space (1991). A sessão Cuidado com os Gatos será dedicada aos amigos felinos, com filmes como A sombra do gato” (1961) e O Gato Preto (1968). Já a sessão Cuidado com as Crianças mostrará o lado mais obscuro da infância, com filmes como Aniversário Sangrento (1981), Os meninos (1975) e The children” (1980).

O encerramento da mostra apresentará Propriedade (2023), de Daniel Bandeira, um dos filmes de gênero brasileiros mais impactantes dos últimos anos. A programação completa pode ser conferida no site da Cinemateca Capitólio.