Festival Movimenta Cena Sul traz 15 espetáculos gaúchos em sessões gratuitas

Porto Alegre será palco, a partir desta sexta-feira, de uma importante iniciativa para a retomada das artes cênicas no Estado: o Festival Movimenta Cena Sul. A ação emergencial, anunciada pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), para apoiar trabalhadores da cultura afetados direta ou indiretamente pelas enchentes, reunirá 15 espetáculos gaúchos para apresentações, até o próximo dia 27, nos diferentes espaços administrados pela Fundação Theatro São Pedro (FTSP). Serão nove dias ininterruptos de apresentações, com montagens de teatro, circo e dança para o público aproveitar gratuitamente no palco principal, no Teatro Oficina Olga Reverbel, na Concha Acústica, na Sala da Música e na Praça Multipalco.

A programação destaca importantes montagens produzidas em seis cidades do Rio Grande do Sul, incluindo espetáculos premiados e com extensa trajetória, assim como produções mais recentes, todos escolhidos por uma criteriosa curadoria, após avaliação de mais de 150 inscritos. As sessões são variadas e vão de clássico inspirado em Shakespeare a teatro de máscaras e bonecos, passando ainda por um espetáculo infantil e dramas que destacam diferentes assuntos, como questionamentos existenciais, feminismo, masculinidade, vulnerabilidade social, raça e a relação dos seres humanos com o meio ambiente.

A abertura do festival será no dia 19, às 20h, com o espetáculo circense Dalí, que utiliza acrobacias, contorção, malabares, parkour e perna de pau para resgatar o universo de um dos maiores ícones da arte surrealista do mundo. Da Capital, também foram selecionadas as peças Instinto, do Projeto GOMPA; O Inverno do Nosso Descontentamento - Nosso Ricardo III, da Cia Teatro ao Quadrado; Zaze-Zaze: Uma Festa para Vavó, da Usina do Trabalho do Ator; A mulher que queria ser Micheliny Verunschk, da Cia Stravaganza; assim como os espetáculos de dança Cotidiano Urbano, do Restinga Crew; Persona, da Ânima Cia de Dança; Onde está Cassandra?, da drag queen Cassandra Calabouço; e Ecos, da Transforma Cia de Dança.

Montagens de outras cidades gaúchas também poderão ser conferidas, como Habite-me, que conta com atuação e pesquisa de Carolina Garcia, de Morro Reuter; o espetáculo cênico-performático-social Ubumpuru Transversal - Uma Corpa Marginal, estrelado pela multiartista AJeff Ghenes, de Veranópolis; e as peças Mulheragem, da Cia Dramática, de Imbé; Laysa Taylor: Memórias de uma Diva, do Núcleo de Póiesis Teatrais, de Santiago; e Mesa Farta, do Grupo Pretagô, de São Leopoldo. Para crianças e adolescentes, haverá ainda a primeira apresentação na capital de O Sol de Cada Um, da Sintonia Teatral, de Santa Cruz do Sul.

Antes de todas as apresentações, o público ainda será recepcionado por performances especiais realizadas por 27 artistas circenses contratados pelo Instituto Estadual de Artes Cênicas (IEACEN). Os ingressos para todos os espetáculos podem ser retirados sem custo na chapelaria do Theatro São Pedro, que funcionará de terça a sexta-feira, das 11h às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h até o horário de início das apresentações. A programação completa está disponível no site www.theatrosaopedro.com.br.

As 15 produções foram selecionadas através de uma chamada pública, utilizando critérios como consistência da concepção artística, criatividade e inovação, assim como a trajetória da equipe do espetáculo e a realização de ações afirmativas com inclusão e protagonismo de grupos sociais sub-representados. Participaram da curadoria representantes do IEACEN e da FTSP, além de seis profissionais da cidade civil com atuação na área: lIda Celina, Zé Adão Barbosa, Rafael de Moura, Pedro de Camillis, Natália Dornelles e Silvia Maciell.

O evento emergencial ainda contempla quatro oficinas virtuais, destinadas a 160 profissionais de arte cênicas, assim como a seleção de 30 intervenções artísticas que serão realizadas nos municípios do Estado entre os dias 16 de agosto e 1º de dezembro. Com todos esses desdobramentos, o projeto prevê oportunidades para cerca de 300 trabalhadores do setor, além de impactar mais de 10 mil espectadores pelo território gaúcho.