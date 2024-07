Livro ilustrado de Clarice Bourscheid e Joana Puglia tem lançamento no Instituto Ling

Clarice Bourscheid e Joana Puglia lançam neste sábado (20), no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), seu livro ilustrado sobre temas contemporâneos A Araucária e o Ipê amarelo (Helvetia Éditions, 24 páginas, R$ 60,00). Escrita por Clarice Bourscheid e ilustrada por Joana Puglia, a obra é ideal para leitura em família e recomendada para crianças a partir de 7 anos. Editada pela suíço-brasileira Helvetia Éditions, no selo Helvetia Jr., a obra teve lançamento internacional em março deste ano no Salão do Livro de Genebra. A partir das 10h30min, o evento conta com um bate papo com autora e ilustradora e, das 11h às 12h30min, a sessão de autógrafos terá apresentação do flautista Klaus Volkmann.A história conta sobre as belezas da natureza, as diferenças, a generosidade e a força que as amizades verdadeiras têm para fazer florescer em cada um o que há de melhor. A interação entre uma jovem araucária e um maduro ipê, que vivem no mesmo jardim no sul do Brasil, revela uma dimensão de profundidade e delicadeza proporcionadas por uma amizade intergeracional. Além de serem gaúchas de Porto Alegre, autora e ilustradora têm em comum o trabalho com crianças e o viés artístico como meio de perceber e enriquecer suas atividades profissionais.