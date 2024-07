Porto Alegre receberá sessão de autógrafos da segunda edição de Hector, o Mago Dragão e a Ferrovia Secreta

A Hector Studios e a Ferrovia Secreta promoverão, neste sábado (20) um encontro especial em Porto Alegre para apresentar a segunda edição do fascículo Hector, o Mago Dragão e a Ferrovia Secreta (Editora Vitrolinha, 88 páginas, R$39,90). A sessão de autógrafos acontecerá às 15h na livraria Leitura do Barra Shopping Sul (av. Diário de Notícias, 300). O evento contará com a presença dos personagens e do autor e ilustrador Edu Hoewell. A sessão celebrará a parceria inédita com a Editora Vitrola.Hector, o Mago Dragão e a Ferrovia Secreta é uma aventura mágica repleta de amizade e ação, prometendo levar os leitores a um mundo onde tudo é possível. Nesta nova edição, Hector e seus amigos embarcam em uma missão emocionante para salvar o coelho Félix de uma armadilha maluca. A narrativa destaca valores como coragem, amizades verdadeiras e oferece muitas reviravoltas fantásticas, garantindo uma leitura envolvente e inesquecível. Conhecido por seu trabalho meticuloso e criativo, Edu traz vida às páginas do livro com suas ilustrações vibrantes e detalhadas. Com uma carreira destacada na ilustração de livros infantis e juvenis, o autor tem conquistado fãs com seu estilo e capacidade únicos de capturar a essência das histórias que ilustra.