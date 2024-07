Feminino e o Tambor se apresenta em três locais em Porto Alegre

Com financiamento do Fumproarte, o grupo Feminino e o Tambor fará três apresentações na capital gaúcha. Em uma performance que envolve sonoridades orientais, ancestralidade e conexões com a natureza, os espetáculos ocorrem entre os meses de julho e agosto e a entrada é franca. A primeira apresentação será neste domingo, (21), às 15h, na Associação Alvo Cultural (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132). A Associação Alvo Cultural é um espaço de cidadania, atuante no desenvolvimento da cultura urbana e transformação social de jovens com ações de saúde, trabalho, lazer, educação, esporte e cultura no bairro Rubem Berta e região.A segunda ocorre na Penitenciária Feminina Madre Pelletier, no dia 5 de agosto, dirigido ao público interno. A última apresentação será na Escola de Ensino Fundamental Heitor Villa Lobos (av. Santo Dias da Silva, 460), que sedia a Orquestra Villa Lobos, no dia 15 de agosto às 19h. As apresentações foram contempladas pelo Fundo de Apoio à Produção Artística e Cultural de Porto Alegre (Fumproarte), no Edital de Eventos Culturais Descentralizados de Porto Alegre e tem apoio da Fundação Ecarta.Por meio de sons do oriente, o grupo busca uma conexão introspectiva com a natureza e a ancestralidade, propiciando uma experiência imersiva tanto para quem executa como para quem assiste.O grupo possui no repertório diversos instrumentos de percussão das culturas da Mesopotâmia, Egito, Grécia, Marrocos e Oriente Médio. Seu repertório é composto por melodias autorais do percussionista Cândido de Castro e do grupo, como Viagem, Oração, Cavalaria, Trilha e Música do Mundo.O grupo é composto por Ana Maria Martins, Andréa Cocolichio, Adriana Dias da Costa, Camila Machado da Silva, Carla Rosanna Borges, Caroline Oliz, Clarice Azevedo Machado, Daisy Reis, Ecilda Paines, Elenice Zaltron, Deborah Finocchiaro, Odila Zanella e Simone Vasconcellos.