René Floyd anima a noite do Parangolé Bar no sábado

Músicas autorais, releituras da MPB e sucessos internacionais estarão no repertório de René Floyd, no show que fará neste sábado (20), a partir das 20h, no Parangolé Bar (rua Gen. Lima e Silva, 240). Também no programa, versões para hits de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gonzaguinha e outros ícones embalam a noite. Composições próprias como Samba-madrugada, Anjo Amargo e Mea Culpa terão interpretação do músico. O couvert artístico custa R$ 20,00, e as reservas podem ser feitas através do WhatsApp (51) 99196-3899.O cantor, compositor e multi-instrumentista autodidata vem de uma família de músicos e começou sua trajetória musical aos 8 anos, primeiro no teclado e posteriormente, no violão, piano, contrabaixo, guitarra, bateria, percussão e harmônica. Nos 36 anos de carreira, atuou nas bandas Jazz Majestic, Ministério do Rock, Zona Zen, Salim & Os Rogers e mais ativamente, The Willsons, Máquina a Vapor, Olden Blues, Casarão do Groove e Olden Boys, com quem se apresenta até hoje. Seu trabalho circula entre Porto Alegre, Região Metropolitana, Serra e Vales do Rio Grande do Sul.