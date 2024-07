OSPA viaja a Lajeado para concerto em homenagem à Imigração Alemã

Município onde a tradição e a cultura germânica estão fortemente enraizadas, Lajeado receberá a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre nesta sexta-feira (19) para uma apresentação alusiva ao Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul. O evento acontece às 20h, no Teatro Univates (av. Avelino Talini, 171 - Lajeado). Com regência do maestro Evandro Matté, o concerto traz nomes como Beethoven e Bach, e conta com a participação da cantora lírica Raquel Fortes como solista convidada. O ingresso já pode ser retirado na Biblioteca da Univates em troca de 2 litros de leite.O programa celebra a herança musical de grandes compositores nascidos na Alemanha, começando com duas peças de Ludwig van Beethoven (1770-1827): Abertura Coriolano e Allegretto. Outros pilares da música de concerto são celebrados, como Johann Sebastian Bach (1685-1750), Johannes Brahms (1833-1897) e Jacques Offenbach (1819 – 1880). Um favorito do público, o austríaco Johann Strauss II é lembrado com Valsa do Imperador e o brasileiro Alberto Nepomuceno é homenageado com O Garatuja. A soprano Raquel Fortes se junta à Orquestra em duas peças. Em cada obra, a cantora interpreta uma personagem marcante do repertório operístico.Em função das cheias que assolaram o estado nos últimos meses, a programação que havia sido anunciada em março pela Comissão Oficial do Bicentenário da Imigração Alemã precisou ser replanejada. O concerto em Lajeado, inicialmente previsto para 11/10, foi antecipado para esta sexta-feira (19). As datas para as demais cidades anunciadas – São Leopoldo, Erechim, Novo Hamburgo e Lagoa dos Três Cantos – serão confirmadas assim que possível. Na Casa da OSPA, o primeiro concerto em homenagem ao Bicentenário está previsto para 26 de julho.