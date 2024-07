Porto Alegre receberá Uma Noite com os Bee Gees

O Geminis Bee Gees, reconhecido entre os fã-clubes do mundo todo pela sua capacidade de recriar os shows dos Irmãos Gibb, vai retornar ao Brasil em 2024. O grupo, que já se apresentou algumas vezes em Porto Alegre, estará no palco do Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685), nesta sexta-feira (19) às 21h, com um espetáculo especial chamado Uma Noite com os Bee Gees. Os ingressos, que já estão no terceiro lote, partem de R$110,00 e estão à venda na plataforma Sympla. Com mais de 60 anos de estrada e 200 milhões de discos vendidos, os Bee Gees seguem no imaginário e nos ouvidos das pessoas. Vencedor de 10 Grammy's, Barry, Robin e Maurice hoje são lendas da música pop. O espetáculo concebido pelo Geminis propõe contar justamente essa trajetória. Reproduzindo com fidelidade os arranjos originais e o aparato cenográfico, o trio vai executar hits do tamanho de Stayin' Alive, How Deep Is Your Love e More than a Woman, intercalados com quadros em que a carreira do lendário grupo será contada de forma interativa. O show vai fazer ainda uma homenagem para Andy Gibb (1958-1988), o irmão mais novo dos Bee Gees.