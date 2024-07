Recital de Contrabaixos será trilha sonora da Biblioteca Pública nesta quarta-feira

A noite desta quarta-feira (17) promete ser repleta de sonoridades graves, trazendo ao público uma experiência ímpar ao assistir um concerto raro, somente de contrabaixos, sem nenhum outro instrumento. O Recital de Contrabaixos, promovido pelo Quarteto Auá, ocorre às 19h30 no Salão Mourisco da Biblioteca Pública (rua Riachuelo, 1190) e tem entrada franca, com os lugares sendo por ordem de chegada.O evento conta com obras que vão do período barroco ao contemporâneo e serão apresentadas em arranjos para quarteto, duo e solo de contrabaixo. No programa estão Bach, Fryba, Strauss, Piazzolla, entre outros compositores. O Quarteto Auá é formado por alunos e ex-alunos do Instituto de Artes da UFRGS: Marcio Bolzan, Ezequiel de Paula, Felipe Schütz e Lucas Rocha.