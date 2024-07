Música instrumental e gauchesca marca o Ecarta Musical do fim de semana

Um show autoral de música instrumental com raízes gauchescas e conexões universais é a proposta da apresentação de Gabriel Romano & Equilíbrio Dinâmico Trio no Ecarta Musical da Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943) deste sábado (20). Às 18h e com entrada franca, a apresentação também terá transmissão ao vivo pelo YouTube da Fundação Ecarta. O trio é formado por Miriã Moreira Farias (violino), Venâncio da Luz (flauta e guitarra) e Gabriel Romano (acordeon e composições). Inspirado em músicos como Hermeto Pascoal, Sivuca e Arnold Schoenberg, o trio leva ao palco da Fundação sonoridades que prometem plantar sementes de paz e harmonia nos corações do público ouvinte. No repertório, 11 composições de Gabriel Romano, Xote laranjeira de autoria desconhecida, Milonga para as missões, de Gilberto Monteiro e Libertango, do argentino Astor Piazzolla.