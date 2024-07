Concertos Capitólio recebem a voz de Carla Maffioletti na quarta apresentação da série

A quarta apresentação da série Concertos Capitólio da temporada 2024 acontece no próximo sábado (20) às 11h com a soprano Carla Maffioletti, que será acompanhada pelo pianista Fernando Rauber. No recital, intitulado Al Amor, serão apresentadas canções de Reynaldo Hahn (1874-1947), Fernando Obradors (1897-1945), Joaquín Rodrigo (1901-1999) e da própria cantora (1980-). A abertura do concerto será feita pelo jovem pianista Gustavo Carlos Simonis, que interpretará uma obra de Frédéric Chopin (1810-1849). A apresentação, com entrada franca, ocorre na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085). A curadoria do projeto é da Casa da Música POA.Carla Maffioletti é uma das artistas brasileiras de grande destaque internacional. Sua carreira compreende atuações como cantora, violonista, compositora e produtora. A visibilidade artística da soprano despontou devido aos anos atuando como solista junto ao violinista André Rieu e sua orquestra. Sua performance virtuosa e alegre ficou eternizada nos diversos CDs e DVDs que gravou, em palcos emblemáticos de Nova Iorque, Tóquio, Sydney, Londres, Viena e São Paulo.