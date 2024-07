Experiência cênico-gastronômica

Nas próximas quartas-feiras do mês de julho (17, 24 e 31), às 20h, o público é convidado a participar de uma peça que se desenvolve durante um jantar em três tempos: entrada, prato principal e sobremesa, inspirados na gastronomia indiana e preparados por Duda Cardoso, que assina a direção artística dessa montagem e atua ao lado de Janaina Pelizzon e Lauro Ramalho. Os jantares de Mritak: A Comédia da Vida ocorrem no Estúdio Stravaganza (rua. Dr Olinto de Oliveira 68), e os ingressos estão no Sympla até a véspera de cada apresentação, por R$ 98,00 taxas. Nessa nova montagem, o público mergulha no universo ritualístico do personagem através de um jantar que traz os sabores e aromas da Índia, em um menu que será saboreado pelos espectadores durante o desenrolar da história. Mritak, a Comédia da Vida encena a história de Lal Bihari, um indiano que ao descobrir-se morto nos registros oficiais, tenta por 19 anos provar que está vivo, através dos métodos mais extravagantes. Ao descobrir outros "mortos" como ele, funda a Associação das Pessoas Mortas.

Encarando os desafios de ser um pai roqueiro

Na entrevista, o gaúcho conta como a música e a família estão fortemente conectados em sua trajetória. Além de revelar como a experiência de assistir a um filme do Beatles com pai, mãe e irmão o marcou, ele fala ainda sobre o sonho juvenil — mais tarde concretizado — em viver de rock e como estar à frente de uma banda o aproximou da filha.

O episódio final da temporada do programa O Ben para todo mal, da Music Box Brazil (canal 123 da NET, 145 da Oi TV ou 637 da Vivo TV), estreia nesta quarta-feira, às 20h30min. O convidado da vez é o vocalista da Cachorro Grande, cantor solo e pai da Ana Carolina, Beto Bruno. As reprises vão ao ar na quinta-feira (18, às 8h15min) e no sábado (20, às 15h).

Rock para ficar de boca fechada no Ocidente

No Ocidente Acústico desta quinta-feira, as bandas Pata de Elefante e As Aventuras apresentam Boca Fechada Não Entra Mosca, uma noite dedicada exclusivamente à música instrumental. O evento inicia às 21h, no Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960), e os ingressos estão no Sympla, a partir de R$ 30,00.

A Pata de Elefante surgiu em 2002, em Porto Alegre, e levou seu rock instrumental para um público acostumado a ouvir música com vocal, se tornando referência entre as bandas instrumentais brasileiras que surgiram na primeira década do século XXI. Por sua vez, As Aventuras é influenciada pelo gênero da surf music, buscando inserir os timbres e sonoridades características do estilo em uma estética contemporânea.