Cia Stravaganza lança experiência cênico-gastronômica na próxima quarta-feira

Nas próximas quartas-feiras do mês de julho (17, 24 e 31) às 20h, o público é convidado a participar de uma peça que se desenvolve durante um jantar em três tempos: entrada, prato principal e sobremesa, inspirados na gastronomia indiana e preparados por Duda Cardoso, que assina a direção artística dessa montagem e atua ao lado de Janaina Pelizzon e Lauro Ramalho. Os jantares de Mritak: A Comédia da Vida ocorrem no Estúdio Stravaganza (rua. Dr Olinto de Oliveira 68), e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla até a véspera de cada apresentação por R$98,00 + taxas.Nessa nova encenação da peça, o público mergulha no universo ritualístico do personagem através de um jantar que traz os sabores e aromas da Índia em um menu preparado exclusivamente para a ocasião, e que será saboreado pelos espectadores durante o desenrolar da história. Mritak, a Comédia da Vida encena a história de Lal Bihari, um indiano que ao descobrir-se morto nos registros oficiais, tenta por 19 anos provar que está vivo, através dos métodos mais extravagantes. Tenta ser preso, concorre a eleições, processa pessoas e, ao descobrir outros “mortos” como ele, funda a Associação das Pessoas Mortas. O texto propõe ser atual e frequentemente é revisitado pela Cia., por trazer uma mensagem que se funde com o ofício de ser artista: uma eterna luta para se manterem vivos e atuantes. As apresentações do espetáculo fazem parte da programação especial em comemoração aos 36 anos da Cia Stravaganza.