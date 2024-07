Ai que Absurdo ou o sorvete me deixou gripado pelo resto da vida estreia nesta quinta-feira

A peça Ai que Absurdo ou o sorvete me deixou gripado pelo resto da vida, nova produção do Lab Cênico Leo Maciel, estreia nesta quinta-feira (18) às 20h na Zona Cultural (Av. Alberto Bins, 900) a partir de R$33,60. Sessões extras ocorrem na sexta-feira (19) e sábado (20) às 20h e domingo (21), às 18h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Entreatos Divulga. A peça convida o público a explorar novas perspectivas sobre os desafios do cotidiano, proporcionando uma experiência que vai além do convencional. Inspirado pelo diálogo da peça Fim de Jogo de Samuel Beckett, o espetáculo instiga o público presente a refletir sobre as próprias vidas. A direção de movimento é de Angela Spiazzi, os figurinos de Valquíria Cardoso, a iluminação de Eduardo Kraemer e a coordenação sonora de Manu Goulart.Ai que Absurdo promete uma jornada de reflexão e humor, explorando os absurdos do cotidiano de forma original e provocativa. Na trama, nove personagens se entrelaçam num espaço e tempo em constante transformação, sem protagonistas definidos. Cada um protagoniza momentos cruciais, seja através de diálogos afiados, embates intensos ou silêncios carregados de significado.