Cachorro Grande comemora 25 anos com retorno à estrada

No ano em que completa 25 anos de fundação, Cachorro Grande volta a se reunir para uma série de comemorações. A banda, que encerrou oficialmente suas atividades em 2019, pegará a estrada para uma turnê especial de aniversário que passará pelas principais capitais do Brasil. O primeiro show será em Porto Alegre, no dia 27 de setembro, às 21h30, no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685). A venda de ingressos se inicia nesta quarta-feira (17) às 10h através da plataforma Sympla.Nas apresentações, o grupo subirá ao palco com a formação clássica, que conta com os fundadores Beto Bruno (vocal), Marcelo Gross (guitarra), Gabriel "Boizinho" Azambuja (bateria) e Pedro Pelotas (teclado). Juntos, eles prometem tocar os hits que marcaram as mais de duas décadas de banda, relembrando os grandes sucessos que fizeram com que a Cachorro Grande se consagrasse entre as mais importantes bandas do rock brasileiro, com faixas icônicas como Você não sabe o que perdeu, Que Loucura!, Lunático e Sinceramente.A turnê de 25 anos é uma realização da Maia Entretenimento em parceria com a Stage Minds e incluirá cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais e diversos outros estados. As datas e os locais dos shows serão confirmados em breve.