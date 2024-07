Beto Bruno, ídolo da Cachorro Grande, é o entrevistado do programa O Ben para Todo Mal

O episódio final da temporada do programa O Ben para todo mal, da Music Box Brazil (canal 123 da NET, 145 da Oi TV ou 637 da Vivo TV), estreia nesta quarta-feira (17) às 20h30min. O convidado da vez é o vocalista da Cachorro Grande, cantor solo e pai da Ana Carolina, Beto Bruno. As reprises vão ao ar na quinta-feira (18, às 8h15min) e no sábado (20, às 15h).Na entrevista, o gaúcho conta como a música e a família estão fortemente conectados em sua trajetória. Além de revelar como a experiência de assistir a um filme do Beatles com pai, mãe e irmão o marcou, ele fala ainda sobre o sonho juvenil — mais tarde concretizado — em viver de rock e como estar à frente de uma banda o aproximou da filha.