Mutirão de voluntários inicia pintura de casas atingidas pela enchente no Quilombo do Areal

O projeto Paredes com propósito, idealizado pelo artista urbano Jotapê Pax e pela produtora cultural Kami Rosito, realizou seu primeiro mutirão nesta sexta-feira (12) e no sábado (13). Um grupo de cerca de 30 voluntários participaram da ação, que tem o objetivo de levar cor e arte às comunidades afetadas pelas enchentes. Ao todo dez artistas pintaram 32 casas atingidas no Quilombo do Areal (Baronesa do Gravataí, 500), no bairro Menino Deus.

Além das casas, a iniciativa ainda deve organizar novos mutirões, para a pintura de outros tipos de construção, como escolas, nos bairros mais impactados pelas inundações, a fim de apagar as marcas da tragédia climática no Estado. Segundo seus organizadores, a ideia é revitalizar esteticamente os locais e restaurar a autoestima das comunidades. "Nossa intenção é realizar um trabalho artístico, reconhecendo que, em alguns casos, isso pode significar pintar cada casa com uma cor diferente, ainda assim trazendo beleza para esses espaços", sinaliza Pax.

Ele destaca que, antes dos mutirões, a equipe do projeto busca dialogar com as lideranças comunitárias e os moradores para decidir em conjunto o que será pintado. A meta inicial é pintar 250 casas na primeira fase do projeto, começando por Porto Alegre; e, na sequência, revitalizar 2 mil residências em outras áreas mapeadas, prejudicadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Para isso, o projeto busca voluntários que possam coordenar mutirões em diversas cidades que precisam desse suporte.