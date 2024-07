Morre Nelson Brito, baixista da banda Golpe de Estado, aos 64 anos

Fundador da banda Golpe de Estado, uma das pioneiras do hard rock e heavy metal no Brasil, o baixista Nelson Brito morreu nesta sexta-feira (12), um dia após completar 64 anos. O músico paulistano vinha enfrentando um tumor no intestino, diagnosticado em junho deste ano.A notícia surgiu no perfil oficial do guitarrista Andreas Kisser, do Sepultura, na rede social Instagram. Mais tarde, os espaços oficiais da banda Golpe de Estado foram usados para confirmar a informação. "Somos gratos a todos que emanaram vibrações de cura durante todo o processo em que esteve hospitalizado. Acreditamos que sua consciência seguirá viva, muito além do que nossas mentes sejam capazes de compreender. Nesse momento difícil focalizaremos nossas preces para que nosso amigo faça uma boa viagem de volta pra casa", disse o grupo, em comunicado.A Golpe de Estado ganhou projeção nacional nos anos 1980, a partir de uma sonoridade pesada, de arranjos cuidadosos e com letras em português. A formação clássica tinha, além de Nelson Brito, os músicos Catalau (voz), Hélcio Aguirra (guitarra, falecido em 2014) e Paulo Zinner (bateria). Discos como Golpe de Estado (1986), Forçando a Barra (1988) e Nem Polícia Nem Bandido (1989) são referências para o rock pesado feito no Brasil. O conjunto, que tinha Brito como único integrante original, seguia na ativa, e seu trabalho mais recente, Caosmópolis, saiu em 2022.