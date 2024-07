Centro Cultural da UFRGS oferece oficina gratuita de jongo

Na próxima quinta-feira (18) às 19h, o Centro Cultural da UFRGS (rua Eng. Luiz Englert, 333) recebe o grupo Brincantes do Paralelo 30 para uma oficina de jongo aberta ao público em geral. Manifestação da cultura afro-brasileira, o jongo é uma prática que, em sua complexidade, envolve dança, música, festa e culinária, entre outros elementos. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio de formulário disponível no site ufrgs.br/difusaocultural, mas contribuições espontâneas podem ser feitas diretamente para o grupo.O jongo é uma das danças mais antigas do país, e também uma das tradições musicais precursoras do samba. Cada coletivo que vivencia o jongo tem seus toques próprios, suas danças, seus cantos e organiza sua roda de maneira particular. Nesta oficina, os participantes experienciam-o a partir das sabedorias aprendidas pelo grupo Brincantes do Paralelo 30 com as mestras Fatinha e Rê, do jongo do Tamandaré, em Guaratinguetá - São Paulo. Projeto de Extensão ligado ao curso de licenciatura em Dança da UFRGS, o Grupo de Brincantes do Paralelo 30 completa 20 anos de atuação em 2024. Seu trabalho é dedicado à investigação e à proposição de oficinas e intervenções artísticas com foco em dança e música no universo das culturas populares.