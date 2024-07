Ospa realiza concerto no Santuário Santa Teresinha

O próximo concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) ocorrerá no Santuário Santa Teresinha (av. José Bonifácio 645). A apresentação, que integra a Série Igrejas da temporada 2024, será nesta sexta-feira (12), às 19h30min. O público poderá prestigiar obras de Beethoven, Grieg, Strauss II, Mozart e Nepomuceno, sob regência do maestro Manfredo Schmiedt e com participação da oboísta Ana Tomazi como solista. A entrada é franca e por ordem de chegada.

O concerto será o primeiro da Ospa na capital após as apresentações no interior e na Região Metropolitana que marcaram a retomada das suas atividades, no fim de junho. Aluna de destaque da Escola de Música da Ospa, Ana Tomazi interpretará o Concerto para Oboé e Orquestra, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791). Atualmente com 18 anos, iniciou os estudos em oboé com 13. Ao evoluir no instrumento, passou a integrar a orquestra da escola, a Ospa Jovem, e hoje é principal oboísta da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo e integrante da Orquestra Acadêmica do Mozarteum Brasileiro, de São Paulo, e recentemente foi aprovada no Bacharelado em Oboé da Haute École de Musique de Lausanne, na Suíça.