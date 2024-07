Escola de teatro Espaço do Ator oferece curso livre de desinibição

A Escola de Teatro Espaço do Ator está com inscrições abertas para o Curso de Teatro para Desinibição, destinado a quem quer se desprender da inibição e melhorar a comunicação social, desenvolvendo o autoconhecimento e fortalecendo o espírito de liderança. Ele ocorre todos os sábados, das 14h às 16h, no Espaço do Ator (rua Veador Porto, 241). O investimento é de R$ 160,00 mensais. Para mais informações, entre em contato por [email protected] ou pelo WhatsApp (51) 99662-8688.Em um ambiente seguro e de confiança, os participantes se sentem à vontade para arriscar, errar e se divertir, livres de qualquer julgamento. O curso pretende fortalecer o espírito de liderança, tornando-se mais motivado e criativo em seu trabalho e em sua vida pessoal. Nas aulas, ministradas pela professora e diretora do Espaço, Cândida Bazanella, será trabalhado os princípios teatrais, como: jogos, improvisação, exercícios corporais e vocais, textos dramáticos, as convenções da dança-teatro, entre outros. O curso é desenhado para todos os níveis de experiência, dos iniciantes aos mais experientes, passando por aqueles que desejam explorar uma nova dimensão de liberdade expressiva.