Food Hall Dado Bier celebra o Dia do Rock com show gratuito

Neste sábado (13) o Food Hall Dado Bier do Bourbon Shopping Country (av. Túlio de Rose, 80) será palco de uma celebração especial do Dia do Rock, com show da banda Workstation, conhecida por sua atuação nos antigos Dado Tambor e Royal Black Pub, do Dado Bier Bourbon Country. A apresentação, com entrada franca, inicia às 21h. As mesas serão distribuídas por ordem de chegada, mas há reservas, limitadas, que podem ser feitas através da plataforma Reservation Widget. O estacionamento do shopping será isento caso haja consumação no local.Fundada em 1989, a Workstation é composta atualmente por @cacamoretz, @joniguzenski, @kakomarques e @marcioc4amaral. O quarteto cativa o público com um repertório que mistura o saudosismo dos clássicos do rock em suas versões originais com sucessos contemporâneos, tanto internacionais quanto nacionais.Para completar a noite, o complexo gastronômico preparou uma seleção de cervejas de inverno que prometem aquecer os corações dos rockeiros. Dois rótulos de destaque estarão na tap list: a Double Chocolate Stout, uma autêntica Imperial Stout feita com chocolate Kopenhagen 70% cacau, e a Dado Bier Tripel Hop Wood Aged, uma cerveja baseada no estilo Tripel belga, mas com técnicas de lupulagem americana, maturada em barril de vinho de whisky por seis meses.