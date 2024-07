Unesco promove missão internacional de emergência para avaliar situação de patrimônio cultural no RS

Nesta quarta-feira (10), às 17h, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) lança uma missão internacional de emergência, que percorrerá diversas instituições culturais do Estado para avaliar os danos causados aos bens culturais e arquivos, além de apoiar a recuperação dos acervos e coleções atingidos pela enchente.

A iniciativa conta com a parceria da Secretaria da Cultura (Sedac) e do Ministério da Cultura (MinC) e o ato oficial ocorrerá no Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite, da secretária da Cultura, Beatriz Araujo, e da diretora e representante da Unesco no Brasil, Marlova Jovchelovitch Noleto.



Promovida com recursos do Fundo de Emergência do Patrimônio da Unesco, a missão será composta pela historiadora e arqueóloga Andrea Richards, de Barbados (Caribe), e o socorrista cultural Samuel Franco, da Guatemala. Os especialistas permanecem no Estado até 19 de julho, e as ações ocorrerão até dezembro.