Espetáculo 'Adolescer' volta aos palcos nesta sexta-feira (12)

O espetáculo Adolescer volta ao Teatro CIEE-RS Banrisul (rua D. Pedro II, 861) nesta sexta-feira (12) às 20h. Na montagem, 11 atores cantam, dançam e interpretam diferentes cenas que representam a transição da infância para a vida adulta, abordando temas que vão desde os hormônios à flor da pele aos momentos bons e ruins vivenciados em casa e na escola. Após a apresentação, a plateia ainda poderá participar de um bate-papo com a atriz e professora Vanja Ca Michel, que assina o texto e a direção da peça, e a médica pediatra Lucia Diehl falando sobre o comportamento dos adolescentes em tempos de calamidade. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00 e estão à venda na plataforma Blueticket. Para ajudar as famílias afetadas pelas chuvas, o público terá opção de comprar ingressos solidários, com desconto para quem doar 1 kg de alimento não perecível ou um produto de higiene pessoal, que devem ser entregues na recepção do teatro. Há 22 anos em cartaz, Adolescer se mantém atualizado acompanhando os novos desafios dos jovens e das famílias. A peça apresenta personagens cada vez mais conectados às redes sociais e aborda as consequências disso, como o cyberbullying e o medo irracional de ficar longe do celular, sem deixar de lado temas que ultrapassam gerações, como a ansiedade, a depressão e os transtornos alimentares. As dificuldades familiares também ganham espaço para as situações vividas no palco.