Orquestra Jovem Projari realiza concerto didático em Guaíba

Nesta sexta-feira (12), a Orquestra Jovem Projari realizará um concerto didático e aberto ao público. A apresentação, que estava marcada para maio, foi transferida para julho por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O concerto tem entrada gratuita e ocorre às 15h, na sede do Projari (av. João Salazar, 250), no município de Guaíba. Com repertório diverso, o espetáculo inclui canções de Toquinho, Beatles, Queen, músicas do Método Suzuki, entre outras.