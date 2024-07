ONG Doutorzinhos abre inscrições para novos "doutores palhaços"

Com mais de 1 milhão de pessoas impactadas, entre pacientes, acompanhantes e profissionais da Saúde, a ONG Doutorzinhos mantém seu trabalho independente das circunstâncias. O foco da iniciativa é espalhar a "terapia do riso" pelos quartos e corredores dos hospitais e instituições de Saúde de Porto Alegre e Canoas. Para seguir cumprindo a missão - que começou em 2006 -, o projeto busca novos voluntários para sua trupe.

Ao todo são 24 vagas. As inscrições estão abertas até às 12h do dia 22 de julho ou até alcançar 200 candidatos. As informações podem ser acessados no Facebook e no Instagram da ONG. O processo de seleção para novos voluntários terá entrevistas presenciais no dia 30 ou 31 de julho. Os aprovados participarão de um curso de formação com 72 horas de duração para mergulhar na arte da palhaçaria, além de praticar e refletir, desenvolver o autoconhecimento, o equilíbrio emocional, a empatia e o senso crítico, entre outras competências necessárias.

Para participar da seleção, é obrigatório ter mais de 18 anos, apresentar a carteira de vacinação com, ao menos, três doses da vacina contra Covid-19 e ter disponibilidade para participar das entrevistas, treinamentos e encontros do processo seletivo.