Luísa Sonza confirma show em Porto Alegre em outubro: vendas iniciam nesta quarta-feira

Luísa Sonza já tem data para retornar a Porto Alegre. A artista pop mais ouvida no País terá um encontro com os fãs da capital gaúcha no dia 19 de outubro, no Pepsi On Stage (av. Severo Dullius, 1995), com realização da Maia Entretenimento. Os ingressos estarão disponíveis para compra pela plataforma Sympla, a partir das 10h desta quarta-feira (10), com valores iniciais de R$ 80,00. Há opção de escolha de ingressos solidários; neste caso as doações de 1kg de alimento não perecível serão destinadas às famílias atingidas diretamente pela enchente na Capital. Em 2024, a cantora e compositora volta ao mesmo local onde teve 100% dos seus ingressos esgotados na cidade, em setembro de 2023, para apresentar a turnê do álbum Escândalo Íntimo. O terceiro disco de Luísa já alcançou algumas marcas: recentemente, a faixa Sagrado Profano se tornou a música pop com mais dias no Top 1 do Spotify Brasil em 2024.