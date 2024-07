'Feijoada com Samba + Me Leva Festival' abre pré-venda de ingressos nesta segunda-feira (8)

O evento Feijoada com Samba + Me Leva Festival abre, nesta segunda-feira (8), a pré-venda de seus ingressos, através do site Balada App. A iniciativa segue até terça-feira (9), com valores a partir de R$ 70,00. A festa, que reunirá no palco artistas brasileiros que são destaque em diversos ritmos, acontece no dia 26 de outubro, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque da Harmonia). Entre as atrações confirmadas estão Belo, Turma do Pagode, Pixote, Matheus e Kauan e MC Daniel. Originalmente realizado aos domingos, esta será a primeira vez que a "Feijuca", como é chamada carinhosamente pelo seu público, acontecerá em um sábado, a pedido de seus frequentadores. A estimativa é que o festival reúna cerca de 20 mil pessoas. Durante os meses que antecedem o Feijuca + Me Leva, serão realizadas três rodas de samba gratuitas em bairros da Capital que foram atingidos pela enchente, fomentando e movimentando os negócios do entorno. As datas e locais serão divulgados em breve.