MD Chefe lança álbum ‘Estrela do rap’

MD Chefe disponibilizou, em todas as plataformas de streaming, seu primeiro álbum de estúdio intitulado Estrela do rap. O trabalho é uma obra que explora a dualidade da vida de uma jovem estrela do rap e conta com 14 faixas, que navegam entre os altos e baixos do sucesso. O álbum apresenta uma narrativa sobre as riquezas e luxos que acompanham a fama, ao mesmo tempo em que revela a solidão e as frustrações dos objetivos não realizados, e será lançado com mais um clipe, Dinheiro & Stress, além de 14 visualizers.Na obra, MD Chefe levanta a bandeira da importância das rimas, incorporando elementos instrumentais do trap sem perder a essência do rap em suas letras. O disco conta com colaborações de L7NNON, Orochi, Major RD, Filipe Ret, BK, Raflow e Luccas Carlos, reunindo uma diversidade de estilos e vozes que enriquecem ainda mais o projeto.