Suicidal Tendencies lança clipe de "Nós somos família"

A banda Suicidal Tendencies lançou, nesta sexta-feira (5), o videoclipe do single Nós Somos Família em seu canal do YouTube. O grupo norte-americano, formado por Dean Pleasants (guitarra), Jay Weinberg (bateria), Mike Muir (vocal) e Tye Trujillo (baixo) desembarca no Brasil para iniciar sua turnê, a partir de sexta-feira (12), passando por Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Belo Horizonte.Gravados em São Paulo, com produção executiva de Alex Palaia, do produtor britânico Paul Northfield, e com Rico Manzano na engenharia de som na parte brasileira da música, o single e clipe contam com as participações de nomes como, Badauí (CPM22), B Negão (Planet Hemp), João Gordo, Rodrigo Lima (Dead Fish), Supla, Fernanda (Crypta), Marcão Britto e Thiago Castanho (Charlie Brown Jr), além de diversos músicos da cena underground/alternativa nacional. Também participam do single os campeões mundiais de Skate Sandro Dias e Pedro Barros.