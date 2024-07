Museu da Cultura Hip Hop RS inaugura nova exposição neste sábado

Para contar trinta anos de protagonismo na história do hip hop no Rio Grande do Sul, o grupo de rap gaúcho Revolução RS apresenta a exposição Vai Ficar Russso: Três Décadas de Revolução RS. Composta por fotos, vídeos, cartazes, discos, diversos artigos e relatos pessoais dos integrantes, a exposição entra em cartaz no Museu da Cultura Hip Hop RS (rua Parque dos Nativos 545), neste sábado (6), e o público poderá visitá-la até 22 de setembro. As visitas ocorrem de quarta a domingo, das 9h às 12h e das 14h às 17h, inclusive aos feriados. Neste período, é possível optar por visitas agendadas ou livres. A entrada é gratuita.Vai Ficar Russso: Três Décadas de Revolução RS foi selecionada através da primeira chamada do edital Vem Pro Museu, financiado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio master da Petrobras e patrocínio do Instituto Neoenergia. A exposição está localizada na sala Hip Hop Criado na Rua, espaço rotativo. Ao explorar esta exposição, o público poderá ver os 87 itens que contam a jornada do grupo que, ao longo de três décadas, utilizou a música como uma poderosa ferramenta de protesto e transformação social. Hoje, o grupo é consolidado como uma potência indiscutível na história do rap sulista.A mostra também prestará sua homenagem a Fábio da Silva Dias, o Amarelo. O integrante do grupo faleceu no último dia 24 de junho.