História de resistência do povo Krahô

Exibido em mais de 100 festivais ao redor do mundo e vencedor de 14 prêmios, sendo um deles no Festival de Cannes, A Flor do Buriti, de Renée Nader Messora e João Salaviza, está em cartaz nos cinemas brasileiros.

O longa-metragem, rodado em quatro aldeias diferentes, dentro da Terra Indígena Kraholândia, aborda a luta dos Krahô (indígenas do Tocantins) pela terra e as diferentes formas de resistência implementadas pelas comunidades no Brasil, levando para a tela um massacre ocorrido em 1940, onde morreram dezenas de pessoas.

Hoje, diante de velhas e novas ameaças, os Krahô seguem caminhando sobre sua terra sangrada, reinventando diariamente as infinitas formas de resistência.